***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2021 09:53
***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISKPL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erpet Turizm İnşaat Taahhüt San ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981065
BIST
14:391.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
14:3913,7742
En Yüksek
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|: 0,41%
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|Açılış
|: 13,7600
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
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13,8712
En Düşük
13,6673
14:3915,5740
En Yüksek
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|: 0,24%
|| 0,0378
|Açılış
|: 15,5400
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
14:39789,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,54
|Açılış
|: 789,07
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ACSEL
|22,66
|16.327.616
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|163.796
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.013.340
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,56
|47.405.931
|% -9,90
|
|MIATK
|32,50
|223.311.091
|% -7,67
|
|GARAN
|11,85
|2.049.864.789
|% 1,63
|
|THYAO
|18,59
|941.584.164
|% 0,32
|
|PETKM
|8,46
|862.193.687
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|831.471.532
|% 2,33
|
|SISE
|13,17
|799.259.559
|% -0,60
|
|TSKB
|1,63
|498.101.063
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|831.471.532
|% 2,33
|
|GARAN
|11,85
|2.049.864.789
|% 1,63
|
|ODAS
|1,66
|280.231.010
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,22
|179.245.855
|% 0,83
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7721
|13,7742
|% 0,41
|
|Euro
|15,5610
|15,5740
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,2386
|18,3300
|% 0,72
|
|Frank
|14,8879
|14,9775
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6620
|3,6803
|% 0,44
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,92
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,69
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.191
|5.320
|1,07
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|0,51
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|1,81
|