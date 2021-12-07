***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2021 09:09
***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISKPL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erpet Turizm İnşaat Taahhüt San ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981336
BIST
11:541.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 21,08
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
11:5413,6934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1042
|Açılış
|: 13,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
11:5415,4256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1542
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
11:54784,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -5,12
|Açılış
|: 784,16
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler11:54
|PKENT
|5.418,60
|4.360.928
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.590.360
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.477.284
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,30
|125.594.678
|% -6,12
|
|ACSEL
|21,34
|33.205.182
|% -5,83
|
|SISE
|13,70
|1.067.851.188
|% 2,70
|
|KRDMD
|9,58
|992.404.451
|% 3,01
|
|THYAO
|19,32
|866.425.913
|% 3,37
|
|GARAN
|11,84
|793.372.040
|% 0,00
|
|ASELS
|22,72
|735.653.140
|% 0,80
|
|ODAS
|1,69
|263.986.057
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,53
|436.340.315
|% -0,56
|
|KRDMD
|9,58
|992.404.451
|% 3,01
|
|TSKB
|1,64
|164.249.578
|% 0,61
|
|SISE
|13,70
|1.067.851.188
|% 2,70
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6804
|13,6934
|% -0,76
|
|Euro
|15,4035
|15,4256
|% -0,99
|
|Sterlin
|18,1070
|18,1978
|% -0,70
|
|Frank
|14,7549
|14,8438
|% -0,63
|
|Riyal
|3,6368
|3,6551
|% -0,81
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,37
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|-35,00
|
|Tam
|5.165
|5.296
|-33,46
|
|Yarım
|2.496
|2.562
|-16,19
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|-8,10
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|1,39
|