Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKPL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

16.09.2021 14:20



***ISKPL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 'nin 14/09/2021 tarihinde başlayan % 311,01857 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 16/09/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964077


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:411.419
Değişim :  0,08% |  1,12
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.426 En Düşük
1.415
BIST En Aktif Hisseler14:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEZOL 18,44 12.420.981 % 9,96  
GARFA 10,28 5.289.865 % 9,95  
DOCO 719,90 71.602.151 % 9,77  
GLRYH 2,60 9.722.588 % 7,88  
UNLU 5,91 90.129.117 % 7,85  
daha fazla
14:40 Alış Satış %  
Dolar 8,5988 8,6029 % 0,90  
Euro 10,1355 10,1421 % 0,83  
Sterlin 11,8298 11,8891 % 0,94  
Frank 9,2310 9,2866 % 0,89  
Riyal 2,2870 2,2985 % 0,94  
daha fazla
14:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 5,42  
Altın Gr. 487 487 6,21  
Cumhuriyet 3.220 3.269 29,00  
Tam 3.204 3.284 29,17  
Yarım 1.548 1.589 14,11  
Çeyrek 777 794 7,05  
Gümüş.Ons 22,94 22,98 0,04  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,08  
B. Petrol 75,33 75,33 -0,34  
Seans Raporu 14:40
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru