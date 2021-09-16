***ISKPL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
16.09.2021 14:20
***ISKPL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 'nin 14/09/2021 tarihinde başlayan % 311,01857 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 16/09/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964077
BIST
14:411.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
14:418,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
14:4110,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0950
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1658
En Düşük
10,0237
14:41486,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,41
|Açılış
|: 486,93
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TEZOL
|18,44
|12.420.981
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.289.865
|% 9,95
|
|DOCO
|719,90
|71.602.151
|% 9,77
|
|GLRYH
|2,60
|9.722.588
|% 7,88
|
|UNLU
|5,91
|90.129.117
|% 7,85
|
|ISKPL
|7,21
|259.683.676
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|63.208.462
|% -9,48
|
|NIBAS
|10,70
|19.047.339
|% -8,70
|
|KTSKR
|65,90
|20.796.075
|% -8,60
|
|ERBOS
|109,90
|57.603.465
|% -8,19
|
|THYAO
|12,69
|923.228.706
|% 1,76
|
|GARAN
|9,47
|701.438.068
|% -0,32
|
|YEOTK
|51,90
|364.639.800
|% 0,19
|
|TUPRS
|108,60
|293.346.524
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,48
|288.639.086
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|288.639.086
|% 0,40
|
|GARAN
|9,47
|701.438.068
|% -0,32
|
|THYAO
|12,69
|923.228.706
|% 1,76
|
|IHGZT
|1,05
|63.208.462
|% -9,48
|
|HALKB
|4,66
|184.925.041
|% 0,87
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5988
|8,6029
|% 0,90
|
|Euro
|10,1355
|10,1421
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,8298
|11,8891
|% 0,94
|
|Frank
|9,2310
|9,2866
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2870
|2,2985
|% 0,94
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,42
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,21
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|29,17
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|14,11
|
|Çeyrek
|777
|794
|7,05
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|-0,34
|