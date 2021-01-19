***ISKPL* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
19.01.2021 17:17
***ISKPL******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Fiyat Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903296
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
18:059,0576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0776
En Düşük
8,9936
18:05442,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 442,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,59
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4635
|7,4673
|% -0,08
|
|Euro
|9,0471
|9,0576
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,1413
|10,1922
|% 0,10
|
|Frank
|8,3654
|8,4158
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9838
|1,9937
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,73
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 87 artarak (% 0.71 ) 1, 391
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