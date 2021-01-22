***ISKPL* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir









***ISKPL******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [ISKPL]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin , Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903834BIST