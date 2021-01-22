***ISKPL* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
22.01.2021 10:44
***ISKPL******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin , Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903834
BIST
11:021.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,73
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:027,4324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4394
En Düşük
7,3627
11:029,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0476
En Düşük
8,9597
11:02445,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,84
|Açılış
|: 445,06
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,21
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:02
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.154.123
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|40.155.661
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.435.434
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YAPRK
|128,50
|15.049.131
|% -6,88
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|KARSN
|4,77
|452.173.146
|% 4,84
|
|GARAN
|9,88
|394.257.733
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,48
|336.202.757
|% -1,20
|
|KRDMD
|6,93
|286.500.680
|% -2,39
|
|SISE
|7,74
|285.148.168
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,48
|336.202.757
|% -1,20
|
|KARSN
|4,77
|452.173.146
|% 4,84
|
|TSKB
|1,96
|175.194.377
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,46
|103.255.567
|% 0,00
|
|HLGYO
|4,01
|251.903.703
|% 3,62
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4262
|7,4324
|% 0,88
|
|Euro
|9,0299
|9,0355
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,1305
|10,1813
|% 0,39
|
|Frank
|8,3614
|8,4118
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% 0,88
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-7,79
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,60
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