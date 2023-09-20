Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKUR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

20.09.2023 19:39
***ISKUR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***ISKUR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ISKUR, ISATR, ISBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21/09/2023 tarihinden itibaren ISKUR.E, ISATR.E ve ISBTR.E pay sıralarında maksimum emir değeri sırasıyla 4.000.000 TL, 2.000.000 TL ve 1.000.000 TL olarak değiştirilecektir. 21/09/2023 tarihinden itibaren ISKUR.E pay sırasında fiyat bilgisi virgülden sonra iki hane olacak şekilde yayınlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196529


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.720
Değişim :  -0,82% |  -64,19
Açılış :  7.835  
Önceki Kapanış :  7.784  
En Düşük
7.706 En Yüksek
7.898
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 435,60 7.733.070 % 10,00  
GARFA 83,60 47.875.912 % 10,00  
YONGA 44,66 1.932.478 % 10,00  
MIATK 605,20 520.426.707 % 10,00  
SANFM 25,74 30.994.365 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9915 27,0582 % 0,20  
Euro 28,9203 29,0133 % 0,59  
Sterlin 33,3264 33,4935 % -0,15  
Frank 30,0101 30,1909 % 0,13  
Riyal 7,1832 7,2192 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 14,23  
Altın Gr. 1.688 1.688 10,15  
Cumhuriyet 11.322 11.493 -8,00  
Tam 11.074 11.205 39,00  
Yarım 5.554 5.626 20,00  
Çeyrek 2.768 2.813 10,00  
Gümüş.Ons 23,52 23,55 0,33  
Gümüş Gr. 20,36 20,39 0,22  
B. Petrol 93,44 93,44 -0,90  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru