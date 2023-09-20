***ISKUR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.09.2023 19:39
***ISKUR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISKUR, ISATR, ISBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21/09/2023 tarihinden itibaren ISKUR.E, ISATR.E ve ISBTR.E pay sıralarında maksimum emir değeri sırasıyla 4.000.000 TL, 2.000.000 TL ve 1.000.000 TL olarak değiştirilecektir. 21/09/2023 tarihinden itibaren ISKUR.E pay sırasında fiyat bilgisi virgülden sonra iki hane olacak şekilde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196529
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0010
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,8043
18:0528,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,7419
18:051.687,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,12
|Açılış
|: 1.687,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.692,02
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9915
|27,0582
|% 0,20
|
|Euro
|28,9203
|29,0133
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,3264
|33,4935
|% -0,15
|
|Frank
|30,0101
|30,1909
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1832
|7,2192
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|14,23
|
|Altın Gr.
|1.688
|1.688
|10,15
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.074
|11.205
|39,00
|
|Yarım
|5.554
|5.626
|20,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.813
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,39
|0,22
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|-0,90
|