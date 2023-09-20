***ISKUR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISKUR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISKUR, ISATR, ISBTR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar21/09/2023 tarihinden itibaren ISKUR.E, ISATR.E ve ISBTR.E pay sıralarında maksimum emir değeri sırasıyla 4.000.000 TL, 2.000.000 TL ve 1.000.000 TL olarak değiştirilecektir. 21/09/2023 tarihinden itibaren ISKUR.E pay sırasında fiyat bilgisi virgülden sonra iki hane olacak şekilde yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196529BIST