***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2024, 2025, 2026Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.09.2023 tarihinde aldığı karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri uyarınca, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin, ilgili yıllarda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında onaya sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194603BIST