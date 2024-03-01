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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

01.03.2024 20:01
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Esas Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 5. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 01.03.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 01/03/2024 01/03/2024 11034



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254083


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FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
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Frank 35,3276 35,5404 % 0,42  
Riyal 8,3360 8,3779 % 0,40  
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Gümüş ONS 23,16 23,19 % 0,66  
Platin 885,29 886,33 % 0,66  
Paladyum 953,17 957,42 % 0,66  
Brent Pet. 83,59 83,59 % 0,66  
Altın Ons 2.086,33 2.086,68 % 0,66  
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