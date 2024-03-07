***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/03/2024Karar Sayısı46876SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBankamızın 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait entegre faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256560BIST