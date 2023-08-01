***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
01.08.2023 17:56
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 07.08.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 07/08/2023
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179297
BIST
'
17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0624
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
17:5929,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0448
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
17:591.685,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -14,40
|Açılış
|: 1.685,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.683,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,25
|327.429.634
|% 225,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9564
|26,9678
|% 0,23
|
|Euro
|29,5831
|29,5913
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,2650
|34,4368
|% -0,43
|
|Frank
|30,6277
|30,8122
|% -0,32
|
|Riyal
|7,1639
|7,1999
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-21,46
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-14,40
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.023
|11.121
|-49,00
|
|Yarım
|5.516
|5.586
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.793
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,97
|-0,46
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,71
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem