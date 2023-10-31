***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
31.10.2023 17:18
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 06.11.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 06/11/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212492
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0843
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0145
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.807,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,84
|Açılış
|: 1.807,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3024
|28,3118
|% 0,26
|
|Euro
|29,9674
|29,9824
|% -0,11
|
|Sterlin
|34,2806
|34,4526
|% -0,02
|
|Frank
|31,0050
|31,1917
|% -0,64
|
|Riyal
|7,5205
|7,5582
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-10,05
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|-6,91
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.914
|11.997
|-69,00
|
|Yarım
|5.975
|6.023
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.012
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,83
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında