***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim
07.02.2024 16:42
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 13.02.2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 13/02/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247665
BIST
'
18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0868
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
18:052.006,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,50
|Açılış
|: 2.006,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.011,27
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5927
|30,5989
|% 0,15
|
|Euro
|32,9703
|32,9812
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,4987
|38,6918
|% 0,29
|
|Frank
|34,9122
|35,1225
|% -0,24
|
|Riyal
|8,1386
|8,1794
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|881,89
|883,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|896,16
|902,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,95
|78,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,01
|2.039,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TCELL, SASA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.10 ) 7, 799
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, ZEDUR, MERKO, NATEN, SKYMD, AVHOL, FONET, ACSEL, CMBTN, MANAS
-
17:58
IMASM, IDEAS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
BORLS, EMNIS, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında