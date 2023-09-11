***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
11.09.2023 15:42
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 14.06.2023 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, yurt dışında ihraç edilmek üzere, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil, bono ve borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesine, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi'ne ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşüne ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193752
BIST
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16:528.185
En Düşük
|Değişim
|: -1,69%
|| -140,28
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.185
En Yüksek
8.404
16:5226,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0420
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5228,8887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1591
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:521.663,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.663,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:50
|RYGYO
|23,76
|102.227.098
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|79.356.370
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.174.506
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.728.097
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.025.658
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|531.672.790
|% -9,98
|
|ENERY
|185,20
|3.438.076.488
|% -9,70
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KZGYO
|47,68
|5.494.383.853
|% 7,44
|
|THYAO
|237,30
|5.187.836.318
|% -2,47
|
|ENKAI
|35,74
|4.906.157.881
|% 4,38
|
|ISCTR
|23,30
|4.508.071.373
|% -5,67
|
|ZOREN
|5,18
|2.429.363.583
|% 1,77
|
|EKGYO
|9,15
|3.379.246.958
|% -3,48
|
|SKBNK
|5,77
|1.538.739.970
|% 4,53
|
|KOZAL
|33,12
|8.183.212.296
|% 7,12
|
|KLGYO
|3,37
|749.934.751
|% 0,90
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8735
|26,8792
|% 0,16
|
|Euro
|28,8771
|28,8935
|% 0,57
|
|Sterlin
|33,5809
|33,7493
|% 0,66
|
|Frank
|30,0197
|30,2006
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,19
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,65
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|10,45
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.076
|11.155
|46,00
|
|Yarım
|5.555
|5.600
|24,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|0,71
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:05FORTE
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 329 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 37 kaybederek (% -1.78 ) 8, 671
-
17:03XU100
Endeks 8, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:03ANELE
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 208, 761 adet işlem
-
17:02ENSRI
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 952 adet işlem