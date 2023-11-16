***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023 ve 27.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 23.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli açıklamalarımız.İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamalarımızda belirtilen borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218486BIST