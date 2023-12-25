***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023 ve 27.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 23.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız.Bankamızca yurt içinde 3 milyar Türk Lirası nominal değere kadar Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih, 80/1762 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2023/80 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Yapılandırılmış Borçlanma Araçları İhraç Belgesi ve ilgili Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228990BIST