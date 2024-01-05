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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

05.01.2024 16:21
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 29.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız.  İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurt dışında İTMK ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2023/81 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.    Bu doğrultuda İTMK ihraç limitine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233104


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AYCES 715,00 126.272.034 % 10,00  
KRSTL 14,19 106.812.435 % 10,00  
DIRIT 13,09 3.788.138 % 10,00  
SDTTR 295,25 305.077.712 % 9,96  
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Platin 946,84 948,95 % 0,66  
Paladyum 1.019,45 1.024,81 % 0,66  
Brent Pet. 78,27 78,27 % 0,66  
Altın Ons 2.026,38 2.026,80 % 0,66  
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