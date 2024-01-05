***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 29.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile yurt dışında İTMK ihracı gerçekleştirilebilmesine ilişkin Bankamızca SPK'ya yapılan başvurunun 2023/81 sayılı SPK Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu. Bu doğrultuda İTMK ihraç limitine ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233104BIST