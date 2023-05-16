***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.05.2023 20:01
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, 3 milyar TL nominal değere kadar, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında, yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151818
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0744
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0784
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
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21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.262,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -12,67
|Açılış
|: 1.262,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.258,96
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7231
|19,7287
|% 0,38
|
|Euro
|21,4348
|21,4418
|% 0,37
|
|Sterlin
|24,5325
|24,6555
|% -0,09
|
|Frank
|21,9048
|22,0368
|% 0,18
|
|Riyal
|5,2405
|5,2668
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-27,30
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-13,84
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.429
|4.593
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.208
|2.290
|-46,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|-0,17
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,40
|
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