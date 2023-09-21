Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.09.2023 20:06
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024

Ek Açıklamalar
İlgi: 16.05.2023 ve 20.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile 3 milyar TL nominal değere kadar, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında, yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.09.2023 tarihinde onaylanmıştır. Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 T İş Bankası AŞ - Yeşil Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İş Bankası Yurtiçi Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi.pdf
EK: 3 İş Bankası Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İkinci Taraf Görüşü.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196734


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.000
Değişim :  3,64% |  280,64
Açılış :  7.715  
Önceki Kapanış :  7.720  
En Düşük
7.664 En Yüksek
8.000
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 211,20 2.566.345.226 % 10,00  
BERA 16,06 764.180.883 % 10,00  
GLBMD 37,40 60.986.873 % 10,00  
ATATP 45,12 249.105.883 % 10,00  
ISKUR 2.357.947,60 2.357.948 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1094 27,1246 % 0,48  
Euro 28,9149 28,9472 % 0,63  
Sterlin 33,2285 33,3951 % 0,09  
Frank 29,8772 30,0572 % -0,06  
Riyal 7,2051 7,2413 % 0,50  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 -10,40  
Altın Gr. 1.675 1.675 1,11  
Cumhuriyet 11.299 11.469 -24,00  
Tam 11.059 11.169 19,00  
Yarım 5.547 5.608 10,00  
Çeyrek 2.765 2.804 5,00  
Gümüş.Ons 23,40 23,44 0,17  
Gümüş Gr. 20,43 20,46 0,29  
B. Petrol 93,23 93,23 -0,30  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru