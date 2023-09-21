***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.09.2023 20:06
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.09.2024
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.05.2023 ve 20.06.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile 3 milyar TL nominal değere kadar, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında, yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.09.2023 tarihinde onaylanmıştır. Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 T İş Bankası AŞ - Yeşil Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İş Bankası Yurtiçi Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi.pdf
EK: 3 İş Bankası Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İkinci Taraf Görüşü.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196734
BIST