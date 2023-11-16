***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.11.2023 17:50
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.11.2024
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Başvuru Formu ve Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu (SBT).pdf
EK: 2 Başvuru Formu Eki (SBT).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218485
BIST