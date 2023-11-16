***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.11.2024Ek Açıklamalarİlgi: 23.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, 5 milyar TL tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Başvuru Formu ve Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu (SBT).pdfEK: 2 Başvuru Formu Eki (SBT).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218485BIST