***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Limiti İle İlgili SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 53.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.12.2024Ek Açıklamalarİlgi: 23.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 53 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih, 80/1762 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2023/80 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. 53 Milyar TL tutarındaki limitin 50 Milyar TL'lik kısmı Borçlanma Aracı, 3 Milyar TL'lik kısmı belirtilen satış türlerinden sadece nitelikli yatırımcıya satış ile ihraç edilebilecek Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracına ilişkindir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228988BIST