***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.12.2023 17:38
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı ve Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Limiti İle İlgili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 53.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.12.2024
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt içinde 53 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih, 80/1762 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 2023/80 sayılı SPK bülteni ile duyurulmuştur. 53 Milyar TL tutarındaki limitin 50 Milyar TL'lik kısmı Borçlanma Aracı, 3 Milyar TL'lik kısmı belirtilen satış türlerinden sadece nitelikli yatırımcıya satış ile ihraç edilebilecek Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracına ilişkindir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228988
BIST