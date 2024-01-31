***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.01.2024 18:12
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2024
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.01.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Yönetim Kurulumuzca, 5 milyar TL nominal değere kadar halka arz edilerek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, tür, vade ve faizlerde, tertipler halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında, yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği ve halka arz yöntemiyle yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm koşulların belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245031
BIST