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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.03.2024 17:51
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.03.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.03.2025

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.01.2024 ve 31.01.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile 5 milyar TL nominal değere kadar, halka arz yöntemiyle yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında, yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2024 tarihinde onaylanmıştır. Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İş Bankası Yurtiçi Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi.pdf
EK: 2 İş Bankası Yurtiçi Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İkinci Taraf Görüşü.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261569


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