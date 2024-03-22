***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Yeşil/Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Halka ArzYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 31.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.03.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.03.2025Ek Açıklamalarİlgi: 26.01.2024 ve 31.01.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile 5 milyar TL nominal değere kadar, halka arz yöntemiyle yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında, yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2024 tarihinde onaylanmıştır. Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İş Bankası Yurtiçi Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi.pdfEK: 2 İş Bankası Yurtiçi Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İkinci Taraf Görüşü.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261569BIST