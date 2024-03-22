***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
22.03.2024 17:51
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2024 ve 31.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.01.2024 ve 31.01.2024 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca 1 yıllık dönemde 5 Milyar Türk Lirasına kadar yurt içinde halka arz edilerek ihraç edilecek yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261571
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18:059.112
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
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|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
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|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
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|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
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|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
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|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
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|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
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|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
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|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
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|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,0082
|32,0241
|% 0,00
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|Euro
|34,6083
|34,6741
|% -0,58
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|Sterlin
|41,1192
|41,3253
|% -0,50
|
|Frank
|36,3070
|36,4890
|% -0,19
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|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,72
|24,74
|% 0,66
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|Platin
|896,44
|897,60
|% 0,66
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|Paladyum
|993,59
|997,00
|% 0,66
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|Brent Pet.
|85,44
|85,44
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.164,36
|2.164,67
|% 0,66
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