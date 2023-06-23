***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
23.06.2023 16:17
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 20.06.2023 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 800 milyon Türk Lirası nominal değerli 95 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 3-4-5 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161862
BIST
'
16:515.516
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 87,98
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5125,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2326
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5127,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1419
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:511.561,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 30,00
|Açılış
|: 1.561,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:49
|DERIM
|10,34
|15.973.792
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.612.571
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|YAPRK
|69,05
|89.660.651
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|POLTK
|2.744,30
|73.299.221
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.147.316
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,52
|1.903.502.669
|% -7,91
|
|THYAO
|182,20
|7.193.595.822
|% 1,05
|
|AKBNK
|19,78
|4.086.321.414
|% 3,07
|
|YKBNK
|12,83
|3.927.763.756
|% 3,38
|
|ISCTR
|13,67
|2.700.844.997
|% 3,25
|
|GARAN
|31,60
|2.310.332.349
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,83
|3.927.763.756
|% 3,38
|
|EKGYO
|7,19
|1.519.094.678
|% 4,81
|
|AKBNK
|19,78
|4.086.321.414
|% 3,07
|
|ISCTR
|13,67
|2.700.844.997
|% 3,25
|
|ZOREN
|2,97
|519.876.073
|% 5,32
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0798
|25,1023
|% 0,91
|
|Euro
|27,2849
|27,3734
|% 0,59
|
|Sterlin
|31,7812
|31,9406
|% 0,52
|
|Frank
|27,8627
|28,0305
|% 0,64
|
|Riyal
|6,6682
|6,7016
|% 0,83
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|19,85
|
|Altın Gr.
|1.559
|1.559
|28,39
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.522
|435,00
|
|Tam
|10.296
|10.596
|438,99
|
|Yarım
|4.986
|5.151
|124,00
|
|Çeyrek
|2.501
|2.575
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,22
|0,40
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|-1,37
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03DOGUB
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 620 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 5, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 63, 432.00 milyon TL de
-
17:02DAPGM
Yüzde 6.93 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 191 adet işlem
-
17:01TMSN
Yüzde 8.42 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 344 adet işlem
-
17:00EKGYO
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 751, 313 adet işlem