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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

03.08.2023 12:09
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 28.07.2023 tarihli açıklamamız.  Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 200 milyon Türk Lirası nominal değerli 60 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.  İlgili talep toplama işlemi 7-8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180138


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KLSER 44,24 118.781.038 % 10,00  
EUKYO 10,23 2.157.159 % 10,00  
FZLGY 14,31 118.335.586 % 9,99  
ATAKP 69,90 582.781.900 % 9,99  
SMRTG 83,70 1.633.669.980 % 9,99  
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Euro 29,5456 29,5713 % 0,31  
Sterlin 34,0388 34,2095 % -0,36  
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13:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 -0,95  
Altın Gr. 1.678 1.678 0,84  
Cumhuriyet 11.213 11.383 -55,00  
Tam 10.958 11.033 -49,00  
Yarım 5.483 5.542 -25,00  
Çeyrek 2.742 2.771 -12,00  
Gümüş.Ons 23,50 23,54 -0,19  
Gümüş Gr. 20,39 20,41 -0,16  
B. Petrol 82,93 82,93 -0,27  
Seans Raporu 13:39
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