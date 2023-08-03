***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.08.2023 12:09
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.07.2023 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 200 milyon Türk Lirası nominal değerli 60 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 7-8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180138
BIST
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13:417.351
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 92,84
|Açılış
|: 7.296
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|Önceki Kapanış
|: 7.259
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7.296
En Yüksek
7.366
13:4126,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0759
|Açılış
|: 27,0300
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|Önceki Kapanış
|: 27,0400
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27,4475
En Düşük
26,9249
13:4129,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1125
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,9952
En Düşük
29,4501
13:411.678,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.678,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
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1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KLSER
|44,24
|118.781.038
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|2.157.159
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|118.335.586
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|582.781.900
|% 9,99
|
|SMRTG
|83,70
|1.633.669.980
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|7.115.962
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|49.348.829
|% -9,95
|
|MACKO
|102,20
|371.321.843
|% -9,80
|
|TUKAS
|9,68
|911.069.239
|% -6,92
|
|OYAYO
|36,34
|38.435.309
|% -5,56
|
|ASTOR
|118,20
|4.264.593.890
|% 3,41
|
|THYAO
|237,10
|3.407.724.015
|% 0,25
|
|KONTR
|249,10
|2.781.088.028
|% 8,82
|
|EKGYO
|8,92
|2.718.198.576
|% 3,48
|
|ASELS
|77,80
|2.687.849.879
|% -1,14
|
|EKGYO
|8,92
|2.718.198.576
|% 3,48
|
|YKBNK
|14,44
|2.290.470.145
|% 0,28
|
|QUAGR
|8,18
|1.030.881.054
|% 8,92
|
|ZOREN
|4,39
|538.223.080
|% 2,09
|
|ISCTR
|15,74
|1.663.975.014
|% -0,06
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9754
|26,9911
|% 0,26
|
|Euro
|29,5456
|29,5713
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,0388
|34,2095
|% -0,36
|
|Frank
|30,6482
|30,8328
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1715
|7,2075
|% 0,10
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,84
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-55,00
|
|Tam
|10.958
|11.033
|-49,00
|
|Yarım
|5.483
|5.542
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.771
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,39
|20,41
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-0,27
|