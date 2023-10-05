***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.10.2023 10:39
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.10.2023 tarihli açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 88 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 9-10-11 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199838
BIST
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14:318.246
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En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:31
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|20.500.591
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|341.416.762
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.044.462
|% -8,67
|
|COSMO
|170,00
|55.584.684
|% -8,50
|
|MANAS
|11,04
|168.534.958
|% -8,38
|
|AZTEK
|89,00
|25.837.121
|% -8,15
|
|THYAO
|234,00
|5.224.220.757
|% -1,89
|
|TUPRS
|146,90
|4.085.557.016
|% -0,61
|
|ZOREN
|6,67
|3.710.330.397
|% -4,85
|
|PETKM
|22,00
|3.519.944.118
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,96
|3.246.118.778
|% -0,50
|
|ZOREN
|6,67
|3.710.330.397
|% -4,85
|
|EKGYO
|7,91
|2.297.693.859
|% -1,12
|
|YKBNK
|17,96
|3.246.118.778
|% -0,50
|
|PETKM
|22,00
|3.519.944.118
|% 0,00
|
|ADESE
|2,41
|391.032.489
|% -7,31
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5499
|27,5571
|% 0,10
|
|Euro
|29,0831
|29,1017
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,3422
|33,5094
|% 0,00
|
|Frank
|29,9955
|30,1762
|% 0,25
|
|Riyal
|7,3254
|7,3621
|% 0,01
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,29
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.862
|10.956
|-46,00
|
|Yarım
|5.448
|5.495
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,67
|18,69
|0,06
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|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-1,31
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