***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
25.12.2023 17:40
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023 ve 27.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 23.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli açıklamalarımız.
Bankamızca yurt içinde 50 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı halka arz edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228998
BIST
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18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,2065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0042
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
18:0532,0249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,2020
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
18:051.926,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.926,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1579
|29,2065
|% -0,01
|
|Euro
|32,0215
|32,0251
|% -0,63
|
|Sterlin
|36,9414
|37,1266
|% -0,15
|
|Frank
|33,9390
|34,1435
|% -0,20
|
|Riyal
|7,7565
|7,7954
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
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17:58FLAP
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 390 adet işlem
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17:57AVGYO
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439