***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2024 ve 31.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 26.01.2024 ve 31.01.2024 tarihli açıklamalarımız.Bankamızca 1 yıllık dönemde 5 Milyar Türk Lirasına kadar yurt içinde halka arz edilerek ihraç edilecek yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261573BIST