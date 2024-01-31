***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2024Açıklamaİlgi: 26.01.2024 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca 1 yıllık dönemde 5 Milyar Türk Lirasına kadar yurt içinde halka arz edilerek ihraç edilecek yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245028BIST