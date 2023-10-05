***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 02.10.2023 tarihli açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 07.10.2022 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 88 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 9-10-11 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199836BIST