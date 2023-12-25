***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023 ve 27.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 23.08.2023 ve 27.10.2023 tarihli açıklamalarımız.Bankamızca yurt içinde 50 milyar Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı halka arz edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228995BIST