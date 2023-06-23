***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
23.06.2023 16:16
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022, 20.01.2023, 15.02.2023 ve 31.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.11.2022, 20.01.2023, 15.02.2023 ve 31.03.2023 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 25 Kasım 2022 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 20.01.2023, 15.02.2023 ve 31.03.2023 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161858
BIST
'
16:515.516
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 87,98
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5125,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2326
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5127,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1419
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:511.560,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 29,75
|Açılış
|: 1.561,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:49
|DERIM
|10,34
|15.973.792
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.601.172
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|YAPRK
|69,05
|89.406.892
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|POLTK
|2.744,30
|73.120.842
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.113.128
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,58
|1.901.380.937
|% -7,75
|
|THYAO
|182,40
|7.154.973.272
|% 1,16
|
|AKBNK
|19,78
|4.059.222.736
|% 3,07
|
|YKBNK
|12,84
|3.904.683.156
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,68
|2.677.651.104
|% 3,32
|
|SISE
|43,48
|2.269.429.426
|% 0,69
|
|YKBNK
|12,84
|3.904.683.156
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,18
|1.510.350.572
|% 4,66
|
|AKBNK
|19,78
|4.059.222.736
|% 3,07
|
|ISCTR
|13,68
|2.677.651.104
|% 3,32
|
|ZOREN
|2,97
|518.319.123
|% 5,32
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0798
|25,1023
|% 0,91
|
|Euro
|27,2849
|27,3734
|% 0,59
|
|Sterlin
|31,7966
|31,9561
|% 0,57
|
|Frank
|27,8795
|28,0474
|% 0,70
|
|Riyal
|6,6682
|6,7016
|% 0,83
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|16,63
|
|Altın Gr.
|1.560
|1.560
|29,28
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.525
|438,00
|
|Tam
|10.306
|10.606
|449,27
|
|Yarım
|4.990
|5.155
|128,00
|
|Çeyrek
|2.503
|2.577
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,26
|0,44
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-1,16
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03DOGUB
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 620 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 5, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 63, 432.00 milyon TL de
-
17:02DAPGM
Yüzde 6.93 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 191 adet işlem
-
17:01TMSN
Yüzde 8.42 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 344 adet işlem
-
17:00EKGYO
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 751, 313 adet işlem