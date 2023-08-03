***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
03.08.2023 12:07
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022, 20.01.2023, 15.02.2023, 31.03.2023 ve 23.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
lgi: 25.11.2022, 20.01.2023, 15.02.2023, 31.03.2023 ve 23.06.2023 tarihli açıklamalarımız. İlgide kayıtlı 25 Kasım 2022 tarihli açıklamamız ekinde yer alan İş Bankası finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ile 20.01.2023, 15.02.2023, 31.03.2023 ve 23.06.2023 tarihlerindeki açıklamalarımız ekinde yer alan "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni"nde meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu belgeye ve değişikliklerin işlendiği, tek metin haline getirilmiş "İhraççı Bilgi Dokümanı"na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180136
BIST
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13:417.351
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 92,84
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.366
13:4126,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0759
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
13:4129,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1125
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
13:411.678,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.678,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KLSER
|44,24
|118.781.038
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|2.157.159
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|118.335.586
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|582.781.900
|% 9,99
|
|SMRTG
|83,70
|1.633.669.980
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|7.115.962
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|49.348.829
|% -9,95
|
|MACKO
|102,20
|371.321.843
|% -9,80
|
|TUKAS
|9,68
|911.069.239
|% -6,92
|
|OYAYO
|36,34
|38.435.309
|% -5,56
|
|ASTOR
|118,20
|4.264.593.890
|% 3,41
|
|THYAO
|237,10
|3.407.724.015
|% 0,25
|
|KONTR
|249,10
|2.781.088.028
|% 8,82
|
|EKGYO
|8,92
|2.718.198.576
|% 3,48
|
|ASELS
|77,80
|2.687.849.879
|% -1,14
|
|EKGYO
|8,92
|2.718.198.576
|% 3,48
|
|YKBNK
|14,44
|2.290.470.145
|% 0,28
|
|QUAGR
|8,18
|1.030.881.054
|% 8,92
|
|ZOREN
|4,39
|538.223.080
|% 2,09
|
|ISCTR
|15,74
|1.663.975.014
|% -0,06
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9754
|26,9911
|% 0,26
|
|Euro
|29,5456
|29,5713
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,0388
|34,2095
|% -0,36
|
|Frank
|30,6482
|30,8328
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1715
|7,2075
|% 0,10
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,84
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-55,00
|
|Tam
|10.958
|11.033
|-49,00
|
|Yarım
|5.483
|5.542
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.771
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,39
|20,41
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-0,27
|