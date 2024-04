***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL'den 100 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşme'nin 5. maddesinin tadil edilmesi kararı alınmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli onayların alınması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.Bankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilecek 5. maddesinin eski ve yeni şekli ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment of Articles of Incorporation.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273938BIST