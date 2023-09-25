***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Parası ile Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notlarının Görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltirken, ilgili notları teyit etmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B- / DurağanUzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu / Görünüm: B / Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu / Görünüm: A+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu: b Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notu: B- Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Sermaye Benzeri Borç Notu: CCC+http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197056BIST