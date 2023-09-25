***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 12:07
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Parası ile Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notlarının Görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltirken, ilgili notları teyit etmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B- / Durağan
Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu / Görünüm: B / Durağan Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu / Görünüm: A+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu: b Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notu: B- Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Sermaye Benzeri Borç Notu: CCC+
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197056
BIST
'
12:128.211
En Düşük
|Değişim
|: 2,14%
|| 171,88
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1227,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0680
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1228,9298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:121.681,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.681,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:12
|CIMSA
|325,70
|817.628.538
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|155.065.823
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|TMPOL
|52,70
|21.627.887
|% -4,36
|
|ATAGY
|9,57
|21.007.106
|% -4,30
|
|EUKYO
|10,39
|5.833.979
|% -4,24
|
|EREGL
|45,42
|4.734.407.663
|% 4,94
|
|TUPRS
|162,80
|3.657.081.127
|% 5,65
|
|THYAO
|229,10
|3.312.543.192
|% 1,33
|
|KRDMD
|29,60
|3.242.920.407
|% 7,56
|
|KONTR
|346,20
|3.072.418.906
|% 8,32
|
|ZOREN
|5,04
|748.104.068
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,11
|1.100.763.327
|% 2,53
|
|ISCTR
|25,22
|2.970.507.944
|% 1,29
|
|ADESE
|2,65
|305.878.271
|% 7,29
|
|IHLAS
|1,21
|135.877.115
|% 5,22
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2041
|27,2098
|% 0,25
|
|Euro
|28,9218
|28,9298
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,1410
|33,3072
|% 0,06
|
|Frank
|29,7803
|29,9597
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2316
|7,2679
|% 0,25
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,83
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,15
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|4,00
|
|Tam
|11.113
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|0,38
|
Seans Raporu
12:12
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12:27AYGAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 443 adet işlem
-
12:26ADESE
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 886, 755 adet işlem
-
12:24ERBOS
Yüzde 6.48 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 988 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 61, 884.00 milyon TL de
-
12:23KRDMD
Yüzde 7.63 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 820, 801 adet işlem