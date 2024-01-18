***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin Derecelendirme Notunun Görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Parası Görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltirken, ilgili notları teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241249BIST