***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2024 11:21
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin Derecelendirme Notunun Görünümünü Durağan'dan Pozitif'e revize etmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Parası Görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltirken, ilgili notları teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241249
BIST
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12:018.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,49
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0130,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0166
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0132,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0967
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:011.947,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.947,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler11:59
|HLGYO
|2,66
|31.022.960
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|64.996.584
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.629.820
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.277.039
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|THYAO
|253,00
|2.638.642.106
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|AKBNK
|42,80
|1.549.202.415
|% 1,90
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,73
|658.150.319
|% -0,57
|
|AKFGY
|1,92
|89.722.463
|% 1,59
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1398
|30,1443
|% 0,05
|
|Euro
|32,8929
|32,9121
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,1375
|38,3287
|% 0,09
|
|Frank
|34,6532
|34,8619
|% -0,15
|
|Riyal
|8,0116
|8,0518
|% 0,03
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|891,18
|893,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,90
|934,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,26
|78,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,80
|2.010,04
|% 0,66
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Seans Raporu
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