***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 11:25
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunu ve görünümünü revize etmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu ve Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notunu "B-"den "B"ye yükseltmiştir. İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu görünümü de "Durağan"dan "Pozitif"e revize edilmiştir. Fitch, İş Bankası'nın Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu, Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notunu ve Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notunu teyit ederken, Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notunu, Finansal Kapasite Notunu ve Sermaye Benzeri Borç Notunu pozitif yönlü izlemeye (RWP) aldığını açıklamıştır. Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B / Pozitif Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu / Görünüm: B / Pozitif Yönlü İzleme (RWP) Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu / Görünüm: A+(tur) / Durağan Finansal Kapasite Notu: b / Pozitif Yönlü İzleme (RWP) Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notu: B Sermaye Benzeri Borç Notu: CCC+ / Pozitif Yönlü İzleme (RWP)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259573
BIST
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13:078.810
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -18,45
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0732,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1772
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0735,2197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1017
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:072.238,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,57
|Açılış
|: 2.238,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:07
|AKENR
|6,60
|19.569.759
|% 10,00
|
|DOBUR
|215,70
|75.259.112
|% 9,99
|
|PKART
|76,50
|31.206.564
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.080.972
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.202.544
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.539.270
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.363.622
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.273.661
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.953.794
|% -9,94
|
|CATES
|60,80
|602.124.063
|% -8,23
|
|DOAS
|323,00
|3.103.114.125
|% 7,85
|
|TUPRS
|167,30
|2.824.211.102
|% 2,64
|
|THYAO
|269,75
|2.365.662.438
|% -0,19
|
|KCHOL
|173,30
|1.935.751.943
|% -3,02
|
|ALVES
|57,10
|1.860.474.280
|% -6,01
|
|ZOREN
|5,33
|958.830.167
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,42
|1.053.445.959
|% 1,76
|
|EKGYO
|10,70
|754.755.392
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,28
|1.278.252.652
|% 1,09
|
|TSPOR
|1,55
|76.099.135
|% -3,73
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2974
|32,3043
|% 0,55
|
|Euro
|35,2088
|35,2197
|% 0,29
|
|Sterlin
|41,9237
|42,1339
|% 0,81
|
|Frank
|37,2201
|37,4067
|% 0,71
|
|Riyal
|8,7809
|8,8249
|% 0,80
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|917,20
|923,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,33
|1.070,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,14
|86,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,87
|2.156,14
|% 0,66
|