***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile yurt içi ve yurt dışındaki sinerji ve büyüme fırsatlarını değerlendirmek üzere müşterek yönetim esasları gözetilerek birleşmesine yönelik görüşmelerin yapılması, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu yapının tesisi için düzenleyici otoriteler nezdinde gerekli izin başvurularının ve ihtiyaç duyulacak sermaye ve varlık planlamasının yapılmasına ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Süreç ile ilgili somut gelişmeler olması halinde bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188775BIST