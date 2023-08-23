***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 18:12
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile yurt içi ve yurt dışındaki sinerji ve büyüme fırsatlarını değerlendirmek üzere müşterek yönetim esasları gözetilerek birleşmesine yönelik görüşmelerin yapılması, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu yapının tesisi için düzenleyici otoriteler nezdinde gerekli izin başvurularının ve ihtiyaç duyulacak sermaye ve varlık planlamasının yapılmasına ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Süreç ile ilgili somut gelişmeler olması halinde bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188775
BIST
'
17:377.576
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -26,05
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3725,7932
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -1,3961
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3728,0770
En Yüksek
|Değişim
|: -4,91%
|| -1,4493
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:371.587,69
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -86,54
|Açılış
|: 1.587,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GARAN
|54,45
|6.867.167.800
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,10
|2.602.365.233
|% -12,47
|
|ADEL
|677,90
|347.745.117
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.673.240
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.163.160
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.381.956
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|THYAO
|233,00
|12.769.027.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.661.679.083
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,45
|5.223.343.271
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,16
|2.202.869.835
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7130
|25,7661
|% -5,23
|
|Euro
|27,9313
|28,0571
|% -4,98
|
|Sterlin
|32,4505
|32,6132
|% -5,88
|
|Frank
|29,0793
|29,2544
|% -5,71
|
|Riyal
|6,8395
|6,8738
|% -5,33
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50NIBAS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 192, 753 adet işlem
-
17:49METUR
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 241 adet işlem
-
17:48TRGYO
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 25.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 273, 993 adet işlem
-
17:47BLCYT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 022, 198 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 7, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 207, 705.00 milyon TL de