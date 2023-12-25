***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 23.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile paylaşılmış olan bağlı ortaklıklarımızdan Moka Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile birleşmesine yönelik süreçte gelinen aşamada, konuya ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228793BIST