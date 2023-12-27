***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2023 tarihli toplantısında, Genel Müdür Yardımcıları Sayın H. Cahit Çınar'ın Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de Sayın Gamze Yalçın'ın ise, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben İşbank AG'de üstlenecekleri görevler nedeniyle Bankamızdaki görevlerinden ayrılmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229789BIST