***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 17:30
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2023 tarihli toplantısında, Genel Müdür Yardımcıları Sayın H. Cahit Çınar'ın Trakya Yatırım Holding A.Ş.'de Sayın Gamze Yalçın'ın ise, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben İşbank AG'de üstlenecekleri görevler nedeniyle Bankamızdaki görevlerinden ayrılmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229789
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1392
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4117
En Düşük
29,0967
18:0532,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3470
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 26,83
|Açılış
|: 1.964,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|SAHOL
|60,75
|2.140.274.003
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|ZOREN
|4,00
|328.913.052
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4048
|29,4117
|% 0,48
|
|Euro
|32,6762
|32,6868
|% 1,07
|
|Sterlin
|37,4442
|37,6320
|% 1,30
|
|Frank
|34,4911
|34,6988
|% 1,44
|
|Riyal
|7,8128
|7,8520
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|989,38
|992,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.168,86
|1.176,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,44
|80,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,47
|2.077,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
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17:58XU050
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