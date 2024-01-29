***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesi 2.840.000.000 TL tutarında nakden artırılmış olup, söz konusu tutarın tamamı Şirket hesabına ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243424BIST