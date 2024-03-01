***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan Şen yurtdışına taşınacağı için 01.03.2024 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca seçilecek yeni üyemiz Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254079BIST