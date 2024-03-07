***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01.03.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarihli alınan kararı çerçevesinde Sayın Gökhan Şen'in görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Bahattin Özarslantürk seçilmiştir. Ekte Sayın Özarslantürk'ün özgeçmişine yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256536BIST