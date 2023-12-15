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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.12.2023 18:30
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İli


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000 119.998,010 11999,80100 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000 173.997,110 599,99003 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 9.999.970.000 14.999.706.004,880 149,99751 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.000.000.000 15.000.000.000,000 150,00000

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 15.000.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15.000.000.000 TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı olan, 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, Esas Sözleşmemizin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment to Articles of Incorporation.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226221


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