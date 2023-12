***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000 119.998,010 11999,80100 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaB Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000 173.997,110 599,99003 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaC Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 9.999.970.000 14.999.706.004,880 149,99751 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.000.000.000 15.000.000.000,000 150,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 15.000.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzca, Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15.000.000.000 TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı olan, 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, Esas Sözleşmemizin sermayeyi düzenleyen 5 numaralı maddesinin tadil edilmesine ve sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment to Articles of Incorporation.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226221BIST