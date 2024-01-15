***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000 119.998,010 11999,80100 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaB Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000 173.997,110 599,99003 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaC Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 9.999.970.000 14.999.706.004,880 149,99751 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.000.000.000 15.000.000.000,000 150,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 15.000.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi: 15.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15.000.000.000 TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı olan 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240471BIST