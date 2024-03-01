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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2024 20:00
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İli


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000 119.998,010 11999,80100 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000 173.997,110 599,99003 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 9.999.970.000 14.999.706.004,880 149,99751 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.000.000.000 15.000.000.000,000 150,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 27.02.2024

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 15.000.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 01.03.2024

Ek Açıklamalar
İlgi: 23.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamız sermayesinin 10.000.000.000 TL'den 25.000.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 15.000.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Sermaye artırımı ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254081


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