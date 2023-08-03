***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2023 14:58
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nilgün Yosef Osman Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdürü 29.03.2023 0212-3161602 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286
Özge Han Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü 29.07.2022 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 913692 - 913700
Derya Sargın Malkoç Sürdürülebilirlik Birim Müdürü 31.05.2021 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -
Serhan Şişman Yapılandırılmış Finansman Birim Müdürü 27.04.2023 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694
Özge Yüzbaşıoğlu Sürdürülebilirlik Birimi Müdür Yardımcısı 24.02.2021 0212-3161627 ozge.yuzbasioglu@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700760 - 207010
Ahmet Aşarkaya Yatırımcı İlişkileri Birimi Müdür Yardımcısı 30.09.2022 0212-3161621 ahmet.asarkaya@isbank.com.tr - -
Didar Koru Toprağın Sürdürülebilirlik Birimi Müdür Yardımcısı 30.05.2023 0212-3161632 didar.koru@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 210352 - 306849 - 602361
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180271
BIST