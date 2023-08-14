***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.08.2023 17:51
***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Işıl Dadaylı Bölüm Müdürü
A. Begüm Ulutan Birim Müdürü
Aydın Özcan Birim Müdürü
Aydın Çelikdelen Birim Müdürü
Filiz Kavaklı Birim Müdürü
İbrahim Volkan Ulusoy Birim Müdürü
Mehmet Emin Mutlu Müdür Yardımcısı
Esra Özgür Aravena Duarte Müdür Yardımcısı
Ziya Alp Yarba Müdür Yardımcısı
Ulaş Diz Müdür Yardımcısı
Engin Döğenci Müdür Yardımcısı
Vennur Akyıldız Müdür Yardımcısı
Fitnat Filiz Öztürk Müdür Yardımcısı
Adem Şimşek Müdür Yardımcısı
Ayçin Mazgit Özdemiroğlu Müdür Yardımcısı
Murat Özel Müdür Yardımcısı
Serhan Balvan Müdür Yardımcısı
Gizem Çetin Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185246
BIST