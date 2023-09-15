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***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2023 18:11
***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nilgün Yosef Osman Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdürü 29.03.2023 0212-3161602 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286
Özge Han Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü 29.07.2022 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 913692 - 913700
Derya Sargın Malkoç Sürdürülebilirlik Birim Müdürü 31.05.2021 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -
Serhan Şişman Yapılandırılmış Finansman Birim Müdürü 27.04.2023 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694
Özge Yüzbaşıoğlu Sürdürülebilirlik Birimi Müdür Yardımcısı 24.02.2021 0212-3161627 ozge.yuzbasioglu@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700760 - 207010
Ahmet Aşarkaya Yatırımcı İlişkileri Birimi Müdür Yardımcısı 30.09.2022 0212-3161621 ahmet.asarkaya@isbank.com.tr - -
Didar Koru Toprağın Sürdürülebilirlik Birimi Müdür Yardımcısı 30.05.2023 0212-3161632 didar.koru@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210352 - 306849 - 602361 - 927667




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IZENR 52,80 450.440.781 % 10,00  
TATEN 58,30 503.966.478 % 10,00  
ELITE 43,56 221.890.879 % 10,00  
DIRIT 7,81 1.019.393 % 10,00  
TRILC 15,73 79.079.020 % 10,00  
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Altın Gr. 1.673 1.673 17,81  
Cumhuriyet 11.320 11.491 104,00  
Tam 11.069 11.169 36,00  
Yarım 5.552 5.607 17,00  
Çeyrek 2.767 2.804 9,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 0,58  
Gümüş Gr. 20,12 20,17 0,54  
B. Petrol 93,73 93,73 0,03  
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