***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 1000 TRY 0 Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı, rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. İşlem GörüyorB Nama 0,01 TRY 29000 TRY 0 Daha düşük nominal değere sahip olmalarına rağmen, A grubu için sayılan hususlarda C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. İşlem GörüyorC Nama 0,04 TRY 24999970000 TRY 100 - İşlem Görüyor- 0Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.04.2011 İcrada Görevli Değil Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi BaşkanıGÜZİDE MELTEM KÖKDEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı, Operasyonel Risk Komitesi BaşkanıHAKAN ARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Trakya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Operasyonel Risk Komitesi Üyesi, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı, Bilgi Güvenliği Komitesi BaşkanıŞEBNEM AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Çarşı-Bakırköy/ İstanbul Şube Müdürü, İstanbul-Bayrampaşa Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiFAZLI BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDURMUŞ ÖZTEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi ÜyesiRECEP HAKAN ÖZYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA RIDVAN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi, Girişim YMM Ltd. Şti. Ortak Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET GÖKHAN SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırSADRETTİN YURTSEVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Operasyonel Risk Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerADNAN BALİ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu BaşkanıGÜZİDE MELTEM KÖKDEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıHAKAN ARAN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Trakya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu BaşkanıŞEBNEM AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Çarşı-Bakırköy/ İstanbul Şube Müdürü, İstanbul-Bayrampaşa Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu ÜyesiFAZLI BULUT Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDURMUŞ ÖZTEK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiRECEP HAKAN ÖZYILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim GörevlisiMUSTAFA RIDVAN SELÇUK Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi, Girişim YMM Ltd. Şti. OrtakAHMET GÖKHAN SUNGUR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiSADRETTİN YURTSEVER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256319BIST